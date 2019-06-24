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خلال مارس 2019...

"بنفس النسبة".. ارتفاع الزواج والطلاق فى مصر بزيادة 13%

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:00 م
"بنفس النسبة".. ارتفاع الزواج والطلاق فى مصر بزيادة 13% إحصاءات الزواج والطلاق فى مصر
كتبت- هبة حسام

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شهدت حالات الزواج والطلاق معاً، ارتفاعاً، خلال شهر مارس 2019، حيث بلغ عدد الزيجات 64.4 ألف زيجة، مقابل 56.9 ألف زيجة فى الشهر المماثل من عام 2018، بارتفاع بلغت نسبته 13.2%، وذلك طبقا لبيانات رسمية أولية أظهرها تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء حول إحصاءات الزواج والطلاق فى مصر خلال شهر مارس الماضى.
 
كما أظهرت البيانات الإحصائية، أن عدد حالات الطلاق التى سجلها هذا الشهر المشار إليه من العام الجارى، بلغ 16.9 ألف حالة، مقابل 14.9 ألف حالة فى شهر مارس 2018، بارتفاع بلغت نسبته 13.4%، كما أشارت البيانات إلى أن عدد حالات الطلاق التى حدثت فى مارس 2019 شكلت نحو 26% من إجمالى عدد حالات الزواج به.
 
ويشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يصدر نشرة سنوية حول إحصاءات الزواج والطلاق فى مصر ومعدلاتهما، حيث تصدر النشرة فى منتصف العام التالى للعام محور النشرة، ومن المقرر أن تصدر النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق فى مصر لعام 2018، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى من المتوقع أن تشهد معدلات الطلاق بها ارتفاعا عن عام 2017.

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