بعد 70 عاما.. انفجار قنبلة من الحرب العالمية تشكل فوهة بركان فى ألمانيا

كتب بلال رمضان

ظهرت فوهة بركان، يبلغ عرضها 10 أمتار (33 قدمًا) وعمقها 4 أمتار (13 قدمًا) فى أحد الحقول بوسط ألمانيا، ويبدو أنها نجمت عن انفجار قنبلة تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية فى منتصف الليل.

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن الحفرة اكتشفت بعد ظهر يوم الأحد بالقرب من ليمبورغ ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها نجمت عن الآلات الزراعية أو غيرها من الأدوات. وأفاد السكان حسبما ذكر موقع abcnews أنهم سمعوا صوت انفجار قوى وشعروا بانفجار فى الساعات الأولى من يوم الأحد.



انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية يشكل فوهة بركان فى ألمانيا

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة قالت إن شكل الحفرة، من بين عوامل أخرى، قاد خبراء فى إزالة المتفجرات إلى تأكيد أنه تم إنشاؤه بواسطة قنبلة، بعد مرور أكثر من 70 عامًا على انتهاء الحرب، والتى لا تزال القنابل غير المنفجرة موجودة فى ألمانيا بشكل متكرر، ولم يصب أحد بأذى كما ذكرت.