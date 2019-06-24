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بعد بطولة أمم أفريقيا.. أول دورى لكرة القدم الإلكترونية بمصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 ص
بعد بطولة أمم أفريقيا.. أول دورى لكرة القدم الإلكترونية بمصر شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب
كتبت: هبة السيد

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قال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، إن الاتحاد سيعقد 4 مسابقات كبرى هذا العام بدعم من وزارة الشباب والرياضة، أولها دورى كرة القدم الإلكترونية والذى سيعقد عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية وعيد الأضحى المبارك، ثم تنظيم أول بطولة لمراكز الشباب وأول بطولة للجامعات بالإضافة إلى دورى كرة القدم الالكترونية بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

وأوضح عبد الباقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أول بطولة لدورى كرة القدم الالكترونية سيشارك بها نحو 24 فريق منهم 16 فريق من الدورى الممتاز المصرى و8 فرق من خارج الدورى، أما بطولة مراكز الشباب سيشارك بها 4 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية عبر 4 مجموعات وهم الصعيد والغردقة، ومجموعة القناة وجنوب وشمال سيناء، وبحرى بالإسكندرية والقاهرة الكبرى.

وأشار إلى تنظيم أول بطولة للألعاب الإلكترونية بنحو 50 جامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات، وبطولة أخرى للألعاب الإلكترونية بين الإتحاد ونقابة الصحفيين.

وكان الاتحاد الدولى للألعاب الالكترونية قد أعلن عن تصدر مصر لترتيب الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد والذى يبلغ عدد الدول التى تشترك فيه حول العالم ( 54 دولة ) وتتساوى مصر فى الترتيب العام مع سويسرا بالمركز رقم 17 والثانى عربيا بعد السعودية الذى احتلت المركز الثالث عالميا لحصول أحد لاعبيها على المركز الأول فى لعبة ( تكين ).

 

 


الاتحاد المصرى للالعاب

الالعاب الالكترونية

كرة القدم الالكترونية

كاس الامم الافريقية

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