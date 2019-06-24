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بعثة الاتحاد الأفريقى تؤكد عدم تسجيل أية خروقات فى الانتخابات الموريتانية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:28 م
بعثة الاتحاد الأفريقى تؤكد عدم تسجيل أية خروقات فى الانتخابات الموريتانية الانتخابات الموريتانية - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت بعثة الاتحاد الأفريقى لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى موريتانيا، عدم تسجيل أى خروقات خلال عمليات الاقتراع التى جرت يوم السبت الماضى.

وأشارت البعثة، اليوم الاثنين، فى نواكشوط، إلى أن مراقبيها وصلوا إلى 216 لجنة انتخابية متفرقة فى أنحاء موريتانيا، فى المدن والأرياف، وأنه لم تسجيل لديهم أى "خروقات قد تؤثر على النتائج".

وأبدت البعثة الأفريقية جملة من الملاحظات لتحسين العملية الديمقراطية فى موريتانيا، من ضمنها تمديد الفترة التى يجرى فيها الإحصاء الإدارى ذى الطابع الانتخابى، وذلك من أجل ضبط اللائحة الانتخابية.

كما دعت الحكومة إلى الحوار مع مختلف التشكيلات السياسية فى البلاد، تشارك فيه هيئات المجتمع المدنى، وخلصت البعثة الأفريقية إلى دعوة المعارضة وقادتها إلى الابتعاد عن العنف، فيما فاز الفريق أول محمد ولد الغزوانى فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% من أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر مليون ونصف المليون ناخب.

 


الانتخابات الرئاسية الموريتانية

لجنة الانتخابات الموريتانية

الاتحاد الافريقى

الرئاسة الموريتانية

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