سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 09:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بطل من ورق.. أمن الإسكندرية: واقعة إنقاذ فتاة مخطوفة بالمحافظة "غير حقيقية"

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:43 م
بطل من ورق.. أمن الإسكندرية: واقعة إنقاذ فتاة مخطوفة بالمحافظة "غير حقيقية" الصور المتداولة لواقعة الخطف
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك قصة" انقاذ شاب لفتاه بعد ملاحظته شابين يقودان موتوسيكل وتتوسطهما فتاه مغيبة عن الوعى فأثار انتباهه وقام بتصويرهم ومحاولة مطاردتهم أثناء سيرهم بمنطقة محرم بك وقام بضبطهم بالتعاون مع أمين شرطة وتم إنقاذ الفتاة.

 

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن القصة عارية تماما من الصحة وما تم تداوله غير صحيح وغير مسجل بمحاضر قسم الشرطة أية واقعة تحمل هذه البيانات.

 

وأضاف المصدر أنه جارى التحقق من الواقعة من خلال صاحبها الذى نشرها عبر الفيس بوك والتى أكدت التحريات عدم مشاهدة اى من أمناء الشرطة لهذه الواقعة أو ضبطه لفتاة حسب ادعاءه فى المنشور الذى قام بنشره على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشدداً على أنه لا يوجد أى دليل غير رواية الشخص على "فيس بوك"، ولا يوجد أى محضر أو بلاغ بثلاث أقسام شرطة واقعة بنطاق الكوبرى ولا يوجد أمين شرطة سلم شباب أو فتاة لأى قسم.

 

 


الإسكندرية

أخبار الإسكندرية

خطف فتاة

انقاذ فتاه

مصدر امنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المشدد 6 سنوات لأم باعت ابنتها عبر الفيس بوك

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:33 م

فنون متحدى الإعاقة فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالإسكندرية (صور)

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:00 م

صور.. محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير الموقف الجديد بحى غرب

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:53 م

السيطرة على كسر ماسورة غاز وإصلاحها بالمنتزة فى الإسكندرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:15 م

انشاء أول مركز لعلاج السكتات الدماغية بمصر فى جامعة الاسكندرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة