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بضغوط مبيعات عربية لليوم الثانى..تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:58 م
بضغوط مبيعات عربية لليوم الثانى..تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.672 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 74.4 مليون ورقة مالية بقيمة 364.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.96 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.29%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.19%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية  للبيع 1.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 97 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1528 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 499 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

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