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برامج توعوية لـ3 أنواع فاكهة منعا لتساقط الثمار ومواجهة التغيرات المناخية

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:07 م
برامج توعوية لـ3 أنواع فاكهة منعا لتساقط الثمار ومواجهة التغيرات المناخية رمان - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر" اليوم السابع" ، الإجراءات التى تتخذها  الإدارة المركزية  للبساتين  والمحاصيل الزراعية ،  لمواجهة  التغيرات المناخية  على محاصيل  الفاكهة ، والخاصة بتكثيف   برامج  التوعوية الارشادية الفنية والتوصيات حول طرق التسميد  والرى   لزيادة انتاج  الفاكهة المتساقطة ومنعا لتساقط الثمار .

 

وقال  تقرير المحاصيل البستانية ، إن من أهم  الممارسات الجيدة فى  متابعة الرمان المحافظة على انتظام الرى خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً، بداية جمع ثمار القشطة و التين التى ظهر عليها علامات النضج و جمع الثمار المتساقطة و المصابة و التخلص منها بالدفن ،  فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة ،  الإهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع.

وشدد على  خفض التسميد الازوتى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها ،  التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة فى الرمان ،  التخلص من الحشائش خارج المزرعة ،  وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة فى الرمان.

وحول  طرق  التسميد ، أوضح التقرير  أن  برنامج التسميد فى حالة الرى بالتنقيط للفدان  ، الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم ، الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19 ، الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك ،  الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

وحول برنامج الرى بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة) :  عمر الأشجار / الكمية باللتر فى اليوم لشجرة خلال شهر يونيو ،  السنة الأولى / 20 لتر فى اليوم لشجرة  ،  السنة الثانية / 30 لتر فى اليوم لشجرة،  السنة الثالثة / 45 لتر فى اليوم لشجرة  ، السنة الرابعة / 60 لتر فى اليوم لشجرة،  السنة الخامسة / 70 لتر فى اليوم  لشجرة  ، فى حالة عمر الأشجار اكبر من 6 / تحتاج إلى 80 لتر فى اليوم لشجرة .

 

 


المحاصيل البستانية

أشجار الفاكهة

الفاكهة المتساقطة

طرق التسميد

طرق الرى

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