برامج توعوية لـ3 أنواع فاكهة منعا لتساقط الثمار ومواجهة التغيرات المناخية

ينشر" اليوم السابع" ، الإجراءات التى تتخذها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، لمواجهة التغيرات المناخية على محاصيل الفاكهة ، والخاصة بتكثيف برامج التوعوية الارشادية الفنية والتوصيات حول طرق التسميد والرى لزيادة انتاج الفاكهة المتساقطة ومنعا لتساقط الثمار .

وقال تقرير المحاصيل البستانية ، إن من أهم الممارسات الجيدة فى متابعة الرمان المحافظة على انتظام الرى خلال موسم نمو الثمار و التخلص من الحشائش يدوياً، بداية جمع ثمار القشطة و التين التى ظهر عليها علامات النضج و جمع الثمار المتساقطة و المصابة و التخلص منها بالدفن ، فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة ، الإهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى و مراعاة منع الرش الحشرى بمدة كافية قبل الجمع.

وشدد على خفض التسميد الازوتى حتى لا يحدث تساقط للثمار أو ليونة قشرة الثمرة و يخفض من جودتها ، التخلص من السرطانات أسفل التطعيم خاصة فى الرمان ، التخلص من الحشائش خارج المزرعة ، وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة فى الرمان.

وحول طرق التسميد ، أوضح التقرير أن برنامج التسميد فى حالة الرى بالتنقيط للفدان ، الرية الأولى : 1كجم سلفات نشادر + 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم ، الرية الثانية : 1 كجم سماد مركب 19-19-19 ، الرية الثالثة: 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك بالتبادل مع الكبريتيك ، الرية الرابعة : 1 كجم لكل من سلفات حديد + سلفات زنك + سلفات منجنيز مخلبية بالإضافة إلى حامض الهيوميك بمعدل 1 لتر مرة كل شهر.

وحول برنامج الرى بالتنقيط ( لتر/يوم / شجرة) : عمر الأشجار / الكمية باللتر فى اليوم لشجرة خلال شهر يونيو ، السنة الأولى / 20 لتر فى اليوم لشجرة ، السنة الثانية / 30 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الثالثة / 45 لتر فى اليوم لشجرة ، السنة الرابعة / 60 لتر فى اليوم لشجرة، السنة الخامسة / 70 لتر فى اليوم لشجرة ، فى حالة عمر الأشجار اكبر من 6 / تحتاج إلى 80 لتر فى اليوم لشجرة .