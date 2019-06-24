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بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:31 م
بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرها الصحفى لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام لامتحان مايو الماضى، بحضور بعض قيادات الوزارة ومدير المديريات والإدارات ومديرى المدارس. 
 
وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو الماضى واستمرت حتى أول يونيو  الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتي ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 

 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى العام

موعد اعلان نتيجة الصف الاول الثانوى

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