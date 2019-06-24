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بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين على طريق العلمين

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:25 م
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين على طريق العلمين حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 8 على طريق العلمين- وادى النطرون، فى نطاق مدينة العلمين، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصاب إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزى، أيمن حسين محمد السيد " 33 سنة"- مقيم فى شبرا مصر بالقاهرة- جثه هامدة، وعلى علي محمود " 27 سنة"- من القاهرة- مصاب باشتباه PC، واشتباه كسر بمفصل اليد اليمنى وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة، وتم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصاب، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.

 

 


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