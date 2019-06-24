بالأسماء.. إصابة 3 فى حادث انقلاب توك توك بمدينة الحمام في مطروح

استقبل مستشفى الحمام المركزي، المصابين سعيد محمد عقيل جبريل "21سنة"- من قرية أولاد مسعود في مدينة الحمام- يعاني من كدمة بالركبة اليمني، ومحمد عطا حسن حسين " 18سنة"- من العصافرة في مدينة الحمام- يعاني من كدمة بالركبة اليمني وجرح سطحي بالرسغ الأيمن، وجبريل سلطان أبو حوي جمعة "18سنة" -العزبة الشرقية في مدينة الحمام- يعاني من اضطراب في درجة الوعي.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍعلاج المصاب، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.