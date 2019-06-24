انقطاع الاتصالات فى هولندا وتعطل أجهزة الطوارئ وخطوط الهاتف للشرطة

رويترز

شهدت مناطق كثيرة في هولندا اليوم الاثنين، انقطاعا واسع النطاق في خدمات الاتصالات، مما شل أجهزة الطوارئ وأعاق الوصول إلى الشرطة وأجهزة الحكومة الأخرى.

بدأ الانقطاع في شبكة شركة الاتصالات الوطنية (رويال كيه.بي.إن) التي تستخدمها أيضا شركات أخرى تقدم خدمات في مجال الاتصالات.

وتم إبلاغ الأشخاص الذين لديهم حالات طبية طارئة أو غيرها من حالات الطوارئ على تويتر بان يتوجهوا مباشرة إلى المستشفيات أو إدارات الإطفاء أو مراكز الشرطة المحلية.

ولا تعمل خطوط الهاتف الرئيسية للشرطة وأجهزة الطوارئ.

وأبلغت متحدثة باسم الشرطة هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية بأن كل أفراد الشرطة العاملين يجري إرسالهم في دوريات.

وقالت كيه.بي.إن إن، انقطاع الشبكة يؤثر على خدماتها لخطوط الهاتف المحمول والخطوط الثابتة، مؤكدة تقارير سابقة بحدوث عطل.

وأضافت في بيان مقتضب "يؤثر عطل في الهاتف في أنحاء البلاد على خدمات الخطوط الثابتة والمحمولة... العمل جار على حل المشكل".