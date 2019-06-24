انفجار فى مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

وكالات

أجلت السلطات الكازاخية سكان بلدة آريس فى منطقة تركستان جنوبى البلاد، إثر انفجار وقع على خلفية حريق فى وحدة عسكرية لم تعرف أسبابه صباح اليوم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ فى وزارة الداخلية الكازاخية نور سلطان نورأحمدوف: "يتم على وجه السرعة إجلاء سكان المنازل المجاورة لهذه الوحدة العسكرية".

ووفقا لوكالة "نوفوستى" الروسية، نشب الحريق فى واحد من مستودعات الأسلحة وأدى إلى انفجار جزء من الذخيرة. وكان ما لا يقل عن 20 شخصا قد أصيبوا بحروق وجروح متفاوتة خلال حريق شبّ في فندق في العاصمة نور سلطان مؤخرا.