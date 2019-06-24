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انتهاء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء وتاريخ وأحياء الثانوية العامة" اليوم

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:36 م
انتهاء تصحيح العينة العشوائية لفيزياء وتاريخ وأحياء الثانوية العامة" اليوم امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر الانتهاء اليوم؛ الإثنين، من تصحيح العينة العشوائية لمواد التاريخ والفيزياء والأحياء، على أن يتم الانتهاء غدا من تصحيح العينة العشوائية للديناميكا والاستاتيكا.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد  لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الأحياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاحياء 2019

نموذج اجابة مادة الاحياء للثانوية العامة

نموذج إجابة الأحياء للثانوية العامة 2019

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