اليوم.. جمعية محبى التراث تنظم حفلًا فى ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

سارة علام

تنظم جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى " نهرا" حفلًا لإحياء تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر وذلك بحضور قداسة البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولفيف من المسئولين بوزارتى الأثار والسياحة.



الحفل يحمل عنوان "أوبرا مصر الطريق" يستضيفه مركز المنارة بالتجمع الخامس ويشارك فى العمل الأوبرالى الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعزف فلوت مع اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، ويشارك بالغناء فريق كورال دار الـوبرا " اكبيللا " وكذلك فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة أميرة رضا و أشعار الشاعرة نور عبد الله.