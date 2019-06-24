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اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:43 م
اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو اليوم السابع

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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا، الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها آخر استعدادات المنتخب لمواجهة الكونغ، وموافقة البرلمان نهائيا على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ 1.6 تريليون جنيه.
 
 
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