اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين نتيجة الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 /2019 من خلال مؤتمر صحفى يعقد بمقر الوزارة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة نسب النجاح وأعداد الطلاب الناجحين، وأيضا الذين يؤدون امتحان شهر يوليو المقبل وآلية نشر النتيجة ووصولها إلى الطلاب.

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، 19 مايو 2019 واستمرت حتى أول يونيو 2019، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585,980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وانعقدت الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية ضمت طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية والتى ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.