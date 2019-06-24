"الوطنية للصحافة": رفع أسعار الصحف يأتى لإصلاح هياكل المؤسسات القومية

كتب محمد السيد

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن قرار زيادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الأسبوعية جنيهاً واحداً، جاء لتعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة الصحيفة اليومية ثمانية جنيهات والأسبوعية 12 جنيهاً في الوقت الذي تباع فيه بجنيهين فقط.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها ،أنها اشترطت أن ترتبط الزيادة بتطوير شامل في المحتوى التحريري وتقديم خدمات جديدة للقراء، وتطوير الصحف شكلاً ومضموناً، حتى تحافظ على معدلات التوزيع، وتكون قادرة على المنافسة.

وذكرت الهيئة الوطنية للصحافة أن المؤسسات القومية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في طباعة الصحف بمعدلات كبيرة وصلت إلى 100% في بعض الأحيان،مشيرة إلى أن الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة القادمة.