النيابة تستعلم عن حالة شخصين إصيبا فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بالمقطم

كتب سليم على

استعلمت نيابة الخليفة والمقطم، عن حالة شخصين، إصيبا فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق فى المقطم، كما أمرت بجمع الكاميرات المحيطة بمكان الحادث لمعرفة الأسباب.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن الحادث أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.