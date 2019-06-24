النيابة تستدعى مدير مدرسة والمشرفين بواقعة سقوط مروحة على طالبة أثناء الامتحان

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة حدائق القبة التحقيقات فى إصابة طالبة فى رأسها بعد سقوط مروحة سقف عليها أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة أول أمس السبت، فى مدرسة فاطمة الزهراء، وامرت باستدعاء مدير المدرسة ومشرفى اللجنة لسماع أقوالهم واستدعاء الطالبة المصابة لسماعها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات اللازمة.

تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة على مدرسة فاطمة الزهراء مفاده سقوط مروحة وإصابة طالبة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء أداء الطلاب للامتحانات سقطت مروحة سقف على طالبتين مما أدى لإصابة طالبة منهم في رأسها، ونجاة الأخرى.

وتم نقل الطالبة للمستشفى لتلقى العلاج، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم واضطرت النيابة العامة للتحقيق.