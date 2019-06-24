النيابة تأمر بتشريح جثة عاطل قتل على يد صديقه بسبب 100 جنيه فى العجوزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن وتشريح جثة عاطل قتل على يد صديقه، بسبب مطالبة المجنى عليه للمتهم، برد مبلغ 100 جنيه، اقترضها منه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم مصطفى لخيل رئيس مباحث العجوزة، أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل، برد مبلغ 100 جنيه اقترضها منه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لتسديد طعنات له بسكين.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، تمكن النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.