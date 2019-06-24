النفط يواصل ارتفاعه مع تزايد العقوبات الأمريكية على إيران

كتبت – مروة الغول

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها اليوم الاثنين وذلك بعد أن حققت أكبر مكسب أسبوعي لها منذ أواخر عام 2016 بعد أن قال الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض "عقوبات إضافية كبيرة" على إيران ولكن هذه العقوبات لا توجد تفاصيل عنها حتى الآن.

وارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر تقريبًا في منتصف شهر يونيو وذلك وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أغسطس 63 سنتًا ، أو 1.1% ، إلى 58.06 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية بعد ارتفاعه بما يصل إلى 79 سنتًا في وقت سابق، واستقرت أسعار النفط على ارتفاع بنسبة 1.4 % يوم الجمعة الماضية، متوجة بذلك الارتفاع الأسبوعي الذي كان الأكبر منذ 2 ديسمبر 2016.

وارتفع سعرعقود خام برنت لشهر أغسطس 40 سنتًا، أو 0.6% ، إلى 65.60 دولارًا للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة في أوروبا، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2% يوم الجمعة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 1.4% بعد ارتفاعها بنسبة 9.4% خلال الأسبوع الماضي.