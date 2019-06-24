" المنصور " تطلق تخفيضات كبيرة و كماليات اضافية وتقسيط بدون فوائد و خصم 15% علي الصيانة

إحتفالا بمرور 45 سنة على شيفرولية في مصر وفي ظل الإنخفاض الذي يشهده الدولار أمام الجنيه بفعل إجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخرا ، أعلنت " المنصور للسيارات " الوكيل الحصري لسيارات شيفرولية في مصر عن عروض كبيرة على كلا من الـ SUV الرائعة " اكوينوكس " والسيدان الشبابية الشهيرة " ماليبو " .

وحصلت " إكوينوكس " على عرض أكثر من رائع لم يشهده سوق السيارات من قبل، الآن بإمكان الجميع إقتناء السيارة الرياضية متعددة الإستخدام " إكوينوكس " بمقدم 50 % فقط والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وبدون تأمين أو مصروفات إدارية .

ليس العرض المالي فقط هو ما يميز اكوينوكس ، ولكن هناك العديد من المميزات التي تمت إضافتها للإصدار الجديد من السيارة منها ( فرش جلد – كرسي السائق يعمل بالكهرباء وذو وضعيات متعددة – فتحتة سقف بانوراما كهربائية ) هذا بخلاف التجهيزات والكماليات الأخرى التي تتمتع بها شيفرولية اكوينوكس مثل ( مثبت السرعة – زر الإيقاف والتشغيل – مرايا كهربائية مزودة بخاصية التسخين –– مسند يد أمامي وخلفي – عجلة قيادة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد – مصابيح هالوجين أمامية – حساس إضاءة أمامي – نظام صوتي متكامل .... والعديد من المميزات التي تجعل من إكويونكس إختيارك المثالي .

وتأتي " إكوينوكس " الجديدة مع باقة من التجهيزات المتكاملة التي تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة أثناء رحلته ، فتجد أن السيارة يتوافر بها كافة عوامل الأمان والسلامة على الطريق مثل ( فرامل ABS – 4 وسائد هوائية – أحزمة أمان مزودة بخاصية الشد المسبق ومحدد لقوة الشد – نظام الثبات الإلكتروني – نظام مساعدة الطرق الصاعدة – حساسات ركن خلفي وأمامي – كاميرا خلفية – كرسي مجهز للأطفال )

السيارة الثانية على لائحة مفاجآت " المنصور للسيارات " هي شيفرولية ماليبو ، تلك السيارة السيدان الأنيقة التي نجحت في عدة أسواق خارجية ومن المنتظر أن تحقق النجاح ذاته في السوق المصري . ولكي تكتمل المعادلة الصعبة فقد عملت " المنصور للسيارات " على تقديم خصم يصل إلى 40 ألف جنيه على " ماليبو " لفترة محدودة لكي تحقق أحلام أكبر عدد ممكن عشاق العلامة الذهبية في إمتلاك السيدان الرائعة .

وتتمتع " ماليبو " بمواصفات وأبعاد تناسب شريحة كبيرة من عشاق " السيدان " حيث أنها مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو – ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك – و6 وسائد هوائية لأعلى فئة – نظام فرامل ABS – وفرامل يد كهربائية – ونظم الثبات الإلكتروني – ونظام مساعدة الطرق الصاعدة – و وحساسات ركن أمامية وخلفية – وكاميرا خلفية – وتكييف أوتوماتيك – وكرسي السائق يعمل في 8 إتجاهات كهربائيا - وتسخين وتبريد للمقاعد الأمامية ... والعديد من المميزات التي تحظى بها " ماليبو "

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