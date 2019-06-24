المكسيك... قصور أباطرة المخدرات فى المزاد العلنى

وكالات

بدأت السلطات في المكسيك في بيع قصور وأملاك أباطرة المخدرات في المزادات العلنية، من أجل التمويل المجتمعات الفقيرة.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن السلطات المكسيكية بدأت فعليا في بيع عدد من العقارات الفاخرة في العاصمة مكسيكو سيتي، التي تم السيطرة عليها من قادة عصابات المخدرات بالبلاد.

من بين الأملاك المعروضة للبيع في المزاد العلني، قصورا تحتوي على أحواض سباحة فاخرة، وتحتوي على أنفاق سرية للهرب، وقصور مزودة بمزارع كبيرة، علاوة على شقة قتل فيها زعيم عصابة كارتل الشهيرة.

وأعلنت السلطات المكسيكية أنها باعت 9 من أصل 27 عقارا معروضة للبيع في المزاد العلني، بقيمة وصلت إلى 56.6 مليون بيزو، أي ما يوازي 3 مليون دولار أمريكي، فيما من المتوقع أن يصل مقابل باقي العقارات نحو 167 مليون بيزو.

وقررت السلطات المكسيكية أن توجه الأموال، التي سيتم جمعها من بيع تلك القصور الفاخرة، من أجل تطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة، بالأخص في ولاية غويريرو التي اتسمت بالعنف والتورط في الأنشطة الإجرامية لفترات طويلة.