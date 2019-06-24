المعمل الكيماوى يفحص أقراصا مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوي بالجيزة على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل شرع فى توزيعها على عملائه فى العياط، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على "أحمد.ع.س" 25 سنة عاطل، بعدما كشفت التحريات تورطه فى الاتجار بالمواد المخدرة بقرية العطف، وبحوزته 800 قرص مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.