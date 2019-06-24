المعاينة الأولية فى العثور على جثة مسن بالتجمع: الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية

كتب ــ أحمد حسنى

أوضحت المعاينة الأولية، لنيابة القاهرة الجديدة، فى واقعة العثور على جثة داخل شقة بالتجمع الأول، أنها لرجل "مسن" 59 سنة، وتبين من الفحص أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.

كما أوضحت المعاينة، أن المتوفى يعيش بمفرده، وتوفى بدون علم أهليته، مما تسبب فى تعفن الجثة وانبعاث روائح كريهة، كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطاراً من الرائد تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغاً من أحد الأهالى بوجود رائحة كريهة، بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وبالفحص تبين العثور جثة وفى حالة تحلل، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.