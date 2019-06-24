سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المعاينة الأولية فى العثور على جثة مسن بالتجمع: الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:12 م
المعاينة الأولية فى العثور على جثة مسن بالتجمع: الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية جثة -أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت المعاينة الأولية، لنيابة القاهرة الجديدة، فى واقعة العثور على جثة داخل شقة بالتجمع الأول، أنها لرجل "مسن" 59 سنة، وتبين من الفحص أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.
 
كما أوضحت المعاينة، أن المتوفى يعيش بمفرده، وتوفى بدون علم أهليته، مما تسبب فى تعفن الجثة وانبعاث روائح كريهة، كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعى للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
 
كان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطاراً من الرائد تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغاً من أحد الأهالى بوجود رائحة كريهة، بإحدى الشقق السكنية دائرة القسم، وبالفحص تبين العثور جثة وفى حالة تحلل، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

قتل

وفاة مسن

العثور على جثة مسن بالتجمع

نيابة القاهرة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة