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المشدد 7 سنوات لمسجل خطر بتهمة ضرب أفضى للموت فى السلام

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:50 م
المشدد 7 سنوات لمسجل خطر بتهمة ضرب أفضى للموت فى السلام محكمة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل زميله فى العمل "ضرب أفضى للموت" بالسلام.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "صديق.ا" مسجل خطر، وأن الدافع إلى الضرب الذى أفضى إلى الموت خلاف علي مبلغ مالي اقترضه المجني عليه ورفض إعادته للمتهم.
 
أضاف قرار الإحالة قيام المتهم بضرب المجنى عليه "عطوة .ج" عاطل مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على التعدى عليه بعد أن نشب خلاف بينهما في المقهي، وانقض عليه مسددا له طعنة قاسية بسلاح أبيض "سكين " استقرت بصدره وأحدثت إصابته والتى أودت بحياته.
 
وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا بنسبة مشاجرة علي إثرها سقط المجني عليه في دمائه، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن المتهم هو صديق المجني عليه، وتشاجرا معا، وقام المتهم بقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات أدت لقتله، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم .
 
 

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قسم السلام

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