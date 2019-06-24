المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة تجارة المخدرات فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، فى السلام.

وأسندت النيابة للمتهم طه.ا سائق ميكروباص ، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا لقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ، وبالبحث والتحريات اللازمة ، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة ، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنة.

وبتفتشه عثر على الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول ،واعترف بالاتجار في المخدرات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى أصدرت حكمها ضده بالسجن المشدد 6 سنوات .