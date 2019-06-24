المشدد 5 سنوات لمسئول المتابعة بحى الموسكى بتهمة الرشوة

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بمعاقبة مسئول المتابعة بحي الموسكى بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه فى القضية رقم 682410 لسنة 2018، فى اتهامه بتقاضى رشوة من صاحب محل ملابس لعدم تحرير مخالفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى ضباط إدارة الأموال العامة، بلاغًا من صاحب محل ملابس صاحب محل ملابس، بقيام مسئول بإدارة المتابعة بحى الموسكى باستغلال موقعه الوظيفى، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات للمحل ملك المبلغ وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه، باستغلال موقعه الوظيفى، وطلب من الشاكى مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكى.