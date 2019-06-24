المشدد 5 سنوات لمدير إدارة الإزالات بحى مدينة نصر بتهمة الرشوة وتغريمه 200 ألف

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات على مدير إدارة الإزالات بحى شرق مدينة نصر، لاتهامه بتلقى رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا، وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من صاحب عقار مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها 50 ألف جنيه مقابل إعداد محضر تنفيذ صورى لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق.