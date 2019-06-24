المشدد 5 سنوات لقهوجى وآخرين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة قهوجي بالاشتراك من آخرين، بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة الدراجات البخارية في المرج.

ووجهت النيابة للمتهم مختار.ا قهوجي الاشتراك مع سعيد. ح مسجل خطر ،وفؤاد .م عاطل تهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة للمجنى عليه سيد.ج عامل على النحو المبين بالتحقيقات، كما استولوا على مبلغ 300 جنيه بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، بعد أن أوقفوه لتوصيلهم وعقب سيرهم تعدوا عليه بسلاح أبيض، لسرقة التوك توك وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وكما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض.

كان قسم المرج، قد تلقي بلاغا من المجني عليه يفيد فيه بسرقة دراجته البخارية، وأدلى بأوصاف المتهمين ، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم ،واعترفوا ارتكاب الواقعة بالاتفاق بينهما، وتحرر المحضر اللازم.