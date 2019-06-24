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المرور يضبط 11 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:02 ص
المرور يضبط 11 سيارة و دراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة سيارات متروكه
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  11 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدمها فى العمليات الأرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز ، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 

حملات مرورية بالجيزة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات المرور

الطرق الرئيسية

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