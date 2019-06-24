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المجلس العسكرى الانتقالى: لا يوجد معتقلون سياسيون حاليا فى سجون السودان

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:27 م
المجلس العسكرى الانتقالى: لا يوجد معتقلون سياسيون حاليا فى سجون السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"
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قال نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، إنه لا يوجد معتقلون سياسيون حاليا فى سجون السودان، مؤكدا استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع كافة الأطراف على الهواء مباشرة.

وأضاف حميدتى - فى كلمة ألقاها فى كردفان وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية - أن المجلس سيطلق معتقلى الحركات المسلحة فى البلاد، مشيرا إلى أن الإدارة الأهلية والشباب هم الذين يقودون التغيير حاليا فى السودان، وأن التغيير تم بإرادة الشعب، وبمساعدة القوات المسلحة.

وكشف أن مهمة الوسيط الإثيوبى كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل فى المجلس السيادي، مبينا أن المجلس الانتقالى لم يرفض مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة حكماء من 100 شخص للمساعدة فى تلك المرحلة.

وأشار نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان إلى أن التهميش والظلم يثيران المشاكل مثلما حصل فى جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى، محذرا من أن عدم استغلال التغيير الحالي، يمكن أن يفاقم التهميش فى البلاد.

 

 


المجلس العسكرى السودانى

السجون السودانية

الثورة السودانية

المجلس الانتقالى السودانى

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