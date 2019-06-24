المتهم بالشروع فى ذبح طليقته بقليوب: رفضت الرجوع لى فأنتقمت منها بذبحها

القليوبية نيفين طه

"كان لازم تتأدب، طلبت منها الرجوع لعصمتى من أجل الأولاد فرفضت وشتمتنى أمام الأهالى وطردتنى من منزل أبيها، فكان لازم أخد حقى" .. بهذه الكلمات اعترف المتهم "حسن. ف"30 عاما، عامل بمقهى بشروعه بذبح طليقته أمام ضباط البحث الجنائي.

وتابع، تعرفت على طليقتى منذ عدة سنوات وكان بيننا حب قبل الزواج، ولكن بدأت تدب المشاكل بيننا بسب تدخل والديها فى أمور حياتنا حتى تم الطلاق وتركت بيت الزوجية، ومنذ عدة شهور حاولت كثيرا ردها لعصمتى من أجل أولادى ولكنها رفضت وقامت بسبى أمام الأهالى، كما أنها طردتنى من منزل أبيها، فأغضبتنى طريقة تعاملها معى وقررت الانتقام منها، فقمت بشراء سلاح أبيض "مطواة " وتسلقت إليها وقمت بطعنها فى رقبتها للتخلص منها، منها لله ضيعتنى وضيعت أولادى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب ،بورود بلاغا من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول ش س أ 27 عاما ربة منزل مصابة وتم حجزها للعلاج ولا يمكن إستجوابها .

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية بسؤال والد المصابه سيد ا م 68 عاما بالمعاش، إتهم طليق نجلته "المصابه" حسن ف ح 30 عاما عامل بمقهى بالصعود لمنزله عن طريق التسلق والتعدى على نجلته بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب قيامه بتطليقها .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن مطواه وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019 وأحيلا المتهم الى النيابة التى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.