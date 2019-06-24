سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 12:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد طردها لى من منزل أبيها..

المتهم بالشروع فى ذبح طليقته بقليوب: رفضت الرجوع لى فأنتقمت منها بذبحها

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 ص
المتهم بالشروع فى ذبح طليقته بقليوب: رفضت الرجوع لى فأنتقمت منها بذبحها المتهم
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"كان لازم تتأدب، طلبت منها الرجوع لعصمتى من أجل الأولاد  فرفضت وشتمتنى أمام الأهالى وطردتنى من منزل أبيها، فكان لازم أخد حقى" .. بهذه الكلمات اعترف المتهم "حسن. ف"30 عاما، عامل بمقهى بشروعه بذبح طليقته أمام ضباط البحث الجنائي.

وتابع، تعرفت على طليقتى منذ عدة سنوات وكان بيننا حب قبل الزواج، ولكن بدأت تدب المشاكل بيننا بسب تدخل والديها فى أمور حياتنا حتى تم الطلاق وتركت بيت الزوجية، ومنذ عدة شهور حاولت كثيرا ردها لعصمتى من أجل أولادى ولكنها رفضت وقامت بسبى أمام الأهالى، كما أنها طردتنى من منزل أبيها، فأغضبتنى طريقة تعاملها معى وقررت الانتقام منها، فقمت بشراء سلاح أبيض "مطواة " وتسلقت إليها وقمت بطعنها فى رقبتها للتخلص منها، منها لله ضيعتنى وضيعت أولادى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب ،بورود بلاغا من قسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى بوصول ش  س أ  27 عاما ربة منزل مصابة وتم حجزها للعلاج ولا يمكن إستجوابها .

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية بسؤال والد المصابه سيد ا م  68 عاما بالمعاش، إتهم طليق نجلته "المصابه"  حسن   ف   ح  30 عاما عامل بمقهى بالصعود  لمنزله عن طريق التسلق والتعدى على نجلته بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما بها من إصابات لرفضها الرجوع إليه عقب قيامه بتطليقها .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن مطواه وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4000 جنح قسم شرطة قليوب لسنة 2019 وأحيلا المتهم الى النيابة التى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

 

 

 


قليوب

خلافات زوجية

يشرع بذبح زوجته

سلاح أبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة