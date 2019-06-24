الكرملين: استئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا بمجرد "انحسار موجة العداء"

موسكو (أ ش أ)

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، بأنه سيتم استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى جورجيا بمجرد انحسار موجة العداء ضد بلاده .

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم /الإثنين / إنه لا يمكن اعتبار التدابير المُتخذة فى حق جورجيا على أنها عقوبات.

وأضاف أن الوثائق التى تم إصدارها بمرسوم من قبل الرئيس بوتين والمتعلق بفرض حظر جوى "مؤقت " على السفر الجوى من روسيا إلى جورجيا اعتبارا من الثامن من يوليو المقبل، تُظهر أنه لا يوجد جدول زمنى محدد.

وأوضح المتحدث أنه لا يملك الإجابة على سؤال يتعلق بما إذا كان سيتم سداد قيمة "مجموعة العطلات مدفوعة الأجر " التى قام بحجزها السياح الروس.. مشيرا إلى محاولة استيضاح الأمر.

ولفت إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فرض مجموعة من القيود "المؤقتة "على الرحلات الجوية المباشرة المتجهة من روسيا إلى جورجيا، من أجل ضمان أمن المواطنين الروس، الذين قد يتعرضون للخطر فى جورجيا.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين فى جورجيا تظاهروا أمام مقر البرلمان فى العاصمة (تبليسي) احتجاجا على زيارة قام بها نائب روسى فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، للمطالبة باستقالة وزير الداخلية والمتحدث باسم البرلمان.