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القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:00 م
القضاء العسكرى اللبنانى يصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق 3 إرهابيين قوات الأمن اللبنانية - أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكامًا مشددة بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 3 إرهابيين يحملون الجنسية السورية، فى 3 قضايا منفصلة، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة واختطاف وقتل عناصر من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية وتقديم الدعم اللوجسيتى إلى مجموعات إرهابية.

وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل إبراهيم، بتغريم كل من الإرهابيين الثلاثة، مبلغ مليونى ليرة لبنانية (1333 دولارًا).

وأدانت المحكمة الإرهابى الأول بالانضمام إلى تنظيم (لواء فجر الإسلام) الإرهابي، والاشتراك معه فى تنفيذ الاعتداءات الإرهابية ضد وحدات من القوات المسلحة اللبنانية فى مدينة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل (شمالى شرق لبنان) قبل عدة سنوات، على نحو أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني، وتدمير ثكنات وتمركزات عسكرية، واختطاف عسكريين من الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلى.

كما أدانت المحكمة الإرهابى الثانى بالانضمام إلى تنظيم (داعش) والقتال ضمن صفوف التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية، وأدين الإرهابى الثالث بالانضمام إلى تنظيم (جبهة النصرة) والاشتراك فى تنفيذ العمليات القتالية الإرهابية ضمن صفوف التنظيم وإمداده بالسلاح والمواد اللوجيستية، وجمع المعلومات عن أشخاص يتعاملون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية تمهيدا لاختطافهم وقتلهم.

 


القضاء العسكرى اللبنانى

تنظيم داعش

القوات المسلحة اللبنانية

تنظيمات ارهابية

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