القبض على 4 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "السيد.غ.ب"، 39 عاما، عاطل، مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 50 قرصا مخدرا وسلاح أبيض "كاتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "إيهاب.ع.م"، 32 عاما عاطل مقيم عزبة السلام بحوزته 85 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول .

كما تم ضبط كلا من المتهم "محمد.ش.ج" 24 عام وشقيقه " احمد" 22 عاما مقيمين دائرة مركز التل الكبير حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى و2هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.