القبض على 238 هاربا من أحكام قضائية وضبط 997 مخالفة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 238 هاربا من أحكام، و16حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 238 محكوما عليهم بإجمالى 8003 أحكام منفذة " 864 حكمًا جزئيًا و233حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6657غرامات ، وتحرير243 مخالفة.

كما تم ضبط 34 مخالفة وهم 6 إشغال طريق – 20 إزاله فوريه– 3 بائع متجول–5 فرش مؤقت.

كما شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير997مخالفة مرورية.

ونفذ اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، حملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير997 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 105 مخالفة انتظار خاطئ ، و102حالة تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 2 دراجات، وتحصيل مبلغ 15300جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 13 رخصة، و9 حالات تصالح، وتحصيل 2800 جنيه غرامة.