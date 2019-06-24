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القبض على صاحبة محل منتجات جلدية بتهمة النصب والاحتيال فى الإسماعيلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:11 ص
القبض على صاحبة محل منتجات جلدية بتهمة النصب والاحتيال فى الإسماعيلية ضبط متهم - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على صاحبة منتجات جلدية، اتهمهتا ربة منزل وأخرين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بحوالى 675 ألف جنيه، بدعوى تشغيلها فى تجارة المنتجات الجلدية مقابل ربح شهرى دون الوفاء بالالتزام معهم .

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " كريمان.م.ش" 26 عام بكالوريوس تجارة مقيمة دائرة قسم ثان الإسماعيلية و2 أخرين بتضررهم من "سعاد.ج.ع" 34 عام صاحبة محل تجارة منتجات جلدية مقيمة دائرة قسم ثان الإسماعيلية، لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت حوالى 675 ألف جنيه، بدعوى تشغيلها فى تجارة المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، مقابل ربح شهرى دون الوفاء بالالتزام معهم.

بإجراء التحريات تبين صدق ماجاء فى بلاغ الشاكين، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهمة.

تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر رقم 2564 لسنة 2019 ادارى قسم ثان الاسماعيلية بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


الاسماعيلية

الاموال العامة

صاحبة منتجات جلدية

النصب على المواطنين

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