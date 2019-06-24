القبض على سائق اختلق واقعة سطو لسرقة أموال شركته

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات بلاغ بمديرية أمن المنوفية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها "سائق بشركة للكاوتش ومقرها بالغربية، مصاباً بجروح سطحية.

بالانتقال والفحص وسؤاله، قرر بأنه حال عودته من الإسكندرية بالسيارة قيادته نقل وبحوزته مبلغ مالى قدره " 58,500 ألف جنيه مصرى" إجمالى ما تم تحصيله من عملاء الشركة، متجهاً إلى محل إقامته بمدينة زفتى بطريق الخضراوية، استوقفه 4 أشخاص مُلثمين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، وقاموا بتهديده بسلاح نارى كان بحوزتهم، واستولوا على المبلغ المالى، وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنوفية، توصلت جهوده إلى عدم صحة البلاغ.

بمواجهه المُبلغ، اعترف بإختلاق الواقعة لمروره بضائقة مالية، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.