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القبض على ربة منزل هاربة من 48 حكم قضائى فى الإسماعيلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:24 ص
القبض على ربة منزل هاربة من 48 حكم قضائى فى الإسماعيلية حبس -أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على ربة منزل هاربة من 48 حكم قضائى  بلغ اجمالى العقوبة فيهم 68 سنة و9 شهور بتهم"تبديد،اختلاس،ايصالات امانة،استيلاء " فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث  تنفيذ الاحكام بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين بضبط المتهمة "منى.ال.ع"31 عاما ربة منزل  ومقيمة دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليها فى 48 حكم قضائى  بلغ اجمالى العقوبة فيهم 68 سنة و9 شهور بتهم"تبديد،اختلاس،ايصالات امانة،استيلاء " فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .
 

امن الاسماعيلية

تنفيذ الأحكام

ربة منزل هاربة من 48 حكم

الاسماعيلية

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