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القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:34 م
القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل جثه-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي المتهم بقتل سيدة مسنة ووضع جثتها داخل حقيبة بمنطقة الزيتون وتبين أن المتهم حفيدها بغرض السرقة وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة، وانتقل رجال المباحث وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المسنة و هو عاطل قام بقتلها بغرض السرقة و خنقها، وأستولى على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

 


 

 


مباحث الزيتون

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ضبط المتهم بقتل سيدة

امن القاهرة

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