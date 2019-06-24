القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى الجديد يؤكد استمرار أولويات البنتاجون

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تعهد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى الجديد مارك إسبر، اليوم الاثنين، بأن تستمر أولويات البنتاجون على حالها رغم التغيير المفاجئ فى القيادة.

وأشار إسبر، فى أول مذكرة داخلية بالوزارة منذ توليه المنصب صباح اليوم - حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أن استراتيجية الأمن القومى لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هى خارطة طريق البنتاجون.

وقال إسبر، إنه "بينما نستمر فى التقدم بالأمن القومى، دعونى أعيد التأكيد على مسارنا للأمام، واستراتيجية الأمن القومى تظل الوثيقة المرشدة لنا، وكل شيء نفعله ينبغى أن يدعم أهدافها المنصوص عليها، وأولويات الوزارة تظل على حالها".

وأوضح إسبر، 3 أهداف رئيسية فى خطابه وهى بناء المزيد من القوة الفتاكة وتعزيز التحالفات وجذب شركاء جدد وإصلاح الممارسات الداخلية للبنتاجون من أجل أداء أفضل وقدرة أكبر على تحمل التكاليف.

ودعا إسبر، كبار المسؤولين فى البنتاجون إلى الاستمرار على القيم والسلوكيات الحالية التى تمثل أفضل الممارسات العسكرية وتسلط الضوء على شخصية وكرامة الجيش التى يقدرها الشعب الأمريكي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، ليل الجمعة الماضي، نية ترامب لترشيح إسبر لقيادة البنتاجون خلفا لباتريك شاناهان الذى كان قائما بالأعمال منذ يناير الماضى قبل أن ينسحب، الثلاثاء الماضي، من شغل المنصب بعد ظهور تقارير حول واقعة عنف أسرى حدثت منذ سنوات.

وقد يصبح مارك إسبر، المرشح الجديد لترامب لقيادة البنتاجون خلفا لجيمس ماتيس الذى استقال فى ديسمبر الماضى بعد قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، فى حال تصديق الكونجرس على تعيينه.