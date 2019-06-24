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العظام الزجاجية مرض نادر يصيب طفل بدمياط ووالدته تناشد المسئولين التدخل لعلاجه

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:43 م
العظام الزجاجية مرض نادر يصيب طفل بدمياط ووالدته تناشد المسئولين التدخل لعلاجه الطفل المصاب بمرض العظام الزجاجى
دمياط - عبده عبد البارى

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أسرة بائسة تعانى أشد المعاناة من مرض أحد أطفالها البالغ من العمر خمسة عشر عاماً والمصاب بحالة مرضية نادرة شخصها أطباء محافظة دمياط بما يعرف بمرض (العظام الزجاجية).

ويجعل المرض العظام هشة كالزجاج ومعرض للكسر بأى صدام، هذه الأسرة توفى عائلها العامل البسيط منذ أربعة أشهر وترك للأم ثلاثة من الأبناء منهم هذا الطفل المريض، وتعيش الأسرة فى مدينه دمياط داخل شقة قديمة فى الدور الأخير حيث لا يحميهم السقف المتهاوى والمعرض للانهيار فى أى لحظة، تحتاج هذه الأسرة إلى من يعيد لهم الأمل فى علاج هذا الطفل فى إحدى المستشفيات والتى لا توجد إلا فى القاهرة فقط .

تقول " فوزية سعد 50 سنه، ربة منزل " أن إبنى " أحمد أحمد رجب الكتاتنى – 15 سنه " كان متفوقا فى دراسته ومنذ ثلاث سنوات وهو فى الصف الأول الثانوى وقع داخل المدرسة وأصيب إصابة بالغة بكسر فى رجله اليمنى وهذه الإصابة أقعدته فى الفراش رغم محاولات علاجه التى باءت بالفشل، ومنذ عدة أشهر وقع من على سريرة فأصيب بنزيف داخل المخ وكسور فى رجليه الاثنين ولم يعد يتحرك تماماً وظل فى أحد المستشفيات العامة بدمياط حوالى ثلاثة أشهر حتى فاق من غيبوبته، وتم وضع أرجلة (بالكامل) فى جبيرة حتى الأن، وعقب ذلك أخبرنى الأطباء أن إبنى مصاب بمرض نادر يطلق عليه (العظام الزجاجية) ولا يوجد علاج له إلا فى مستشفى أبو الريش أو معهد ناصر بالقاهرة (لوجود إستشاريين مؤهلين لعلاج هذا المرض النادر) خاصة وأنه أصبح مهدد فى أى لحظة بالكسر فى أى مكان أخرفى جسمه.

وتضيف الأم المكلومة "أننى لم أعد قادرة على عمل أى شيئ خاصة أن والده توفى ولم يترك لى إلا معاش يبلغ حوالى 300 جنيه فى الشهر، وهو مبلغ لا يكفى لمعيشتنا ليوم واحد حيث لى إبن أخر ويبلغ من العمر 26 سنة مريض وملازم الفراش هو الأخر بالإضافة إلى أبنه أخرى على مشارف سن الزواج ولولا أهل الخير ما إستطعنا التغلب على تلك الظروف القاسية التى نعيشها حاليا فهل يتحقق حلمى، ويمكننى معالجة أبنى على نفقة الدولة من هذا المرض النادر .

 

الطفل المصاب بمرض العظام الزجاجى
الطفل المصاب بمرض العظام الزجاجى

 

تقرير المستشفى بحالة الطفل المصاب بالمرض العظام الزجاجى (1)
تقرير المستشفى بحالة الطفل المصاب بالمرض العظام الزجاجى

 

تقرير المستشفى بحالة الطفل المصاب بالمرض العظام الزجاجى (2)
تقرير المستشفى بحالة الطفل المصاب بالمرض العظام الزجاجى

 


محافظه دمياط

العظام الزجاحيه

مرض نادر

نفقه الدولة

مسستشفى ناصر

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