سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"العصفور الأزرق".. تحية ترحيب خاصة من الإمارات لمؤسس تويتر

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:08 م
"العصفور الأزرق".. تحية ترحيب خاصة من الإمارات لمؤسس تويتر تويتر
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ختمت حكومة دبى على جواز سفر جاك دورسى، مؤسس موقع تويتر للتواصل الاجتماعى، بملصق خاص، ترحيبًا بدخوله دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وعلى حسابه الرسمى بموقع تويتر، نشر دورسى   صورة للملصق على جواز سفره، ويتألف من رسم للطائر الشهير في موقع التواصل الاجتماعي مع عبارة ترحيب في دبي لصاحب الحساب @jack الخاص بدورسى.
 
وإلى جانب ذلك الملصق الترحيبي على جواز دورسي، حصل مؤسس تويتر على الختم الرسمي لدخول دبي والذي يحمل تاريخ يوم الاثنين 24 يونيو 2019.
 
وحققت تغريدة دورسي تفاعلا كبيرا عبر حسابه على تويتر، إذ أعجب بها وعلق عليها وشاركها مئات المتابعين.
 
كما امتلأ حساب مؤسس تويتر بالتعليقات المرحبة به في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لشبكة سكاى نيوز العربية.
 
وتأتي زيارة دورسي ضمن رحلة حملت اسم "Tweep Tour" المخصصة لجولة على مكاتب تويتر الرئيسية في العالم، وسبقها زيارات إلى باريس ودبلن وهامبورج.
 
 

 


العصفور الازرق

تويتر

مؤسس تويتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حسين الشحات يستعيد الذكريات الجميلة عبر "تويتر"

الأحد، 23 يونيو 2019 03:54 م

منافس مرشح أردوغان فى إسطنبول يتصدر تويتر فى تركيا..نشطاء:اليوم بلدية غدا دولة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:25 م

صلاح عبد الله يوجه سؤال محرج للفنانة شريهان على "تويتر" والأخيرة ترد

السبت، 22 يونيو 2019 07:19 م

"تويتر" يشتعل احتفالا بافتتاح "أمم أفريقيا".. هشتاجات "can" و"مصر و زيمبابوى" و"شجع مصر" تتصدر التريند العالمى.. ورياضيون ينبهرون بالافتتاح فى استاد القاهرة.. ومعلق رياضى خليجى: "عظيمة يا أم الدنيا"

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

صاحب تصميم تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة