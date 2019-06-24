العثور على جثة موظف بالمعاش مقيدة الأرجل فى ظروف غامضة بطوخ

القليوبيه-نيفين طه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لموظف بالمعاش عمرة 65 سنة متوفى منذ 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمى، ورجحت الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثه إلى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا بالعثور على جثة فى حالة تحلل تام داخل شقة بمدينة طوخ.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبالمعاينة تبين وجود جثه لشخص "65 عاما " موظف بالمعاش والجثه فى حالة تحلل ومتوفى منذ 5 أيام كما تبين أنه مفيد الأرجل بقميص حريمى ورجحت الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تحفظ المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ على الشقة محل الواقعة، ويكثف قريق البحث الجنائى جهوده لكشف غموض الواقعة.