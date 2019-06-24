العاهل السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى جدة

كتب سمير حسنى

استقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو في جدة، جاء ذلك وفق ما أفادت به "سكاى نيوز الإخبارية"، فى خبر عاجل قبل قليل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، فى إطار جولة يقوم بها فى منطقة الخليج، وتأتى الزيارة لمناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع فى إيران فى ظل تصاعد التوتر الأمريكى الإيرانى فى الأيام الماضية.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس الأحد، أنه سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات.



وقال بومبيو للصحفيين قبل صعوده الطائرة، إنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات اليوم لإجراء محادثات، والتأكيد على «أننا في تحالف استراتيجي» مع الحلفاء.