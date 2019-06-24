الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار بالكويت

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق، ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر النشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فى حين تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 18 - 28 كم/ س تصل إلى 38 كم/ س أحيانا، الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط بوجه عام، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والمد الثانى عند الساعة 04:54 و الجزر الأول عند الساعة 11:25 والجزر الثانى عند الساعة 23:25 .

و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط بوجه عام، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثانى عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 21:15 والجزر الثانى عند الساعة 08:18.



الإمارات

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا على ساحل محافظة ظفار وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تصاعد الأتربة على محافظتى الظاهرة والبريمى واحتمال تشكل السحب المنخفضة على ساحل بحر العرب.



سلطنة عمان

الكويت

تشهد الكويت اليوم طقسا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 29.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون بمشيئة الله رطب نسبيا ويكون حار مع بعض السحب أحيانا خلال النهار.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام، درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 25%.