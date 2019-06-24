الطاقة على جدول أعمال ولى عهد السعودية فى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

سول (رويترز)

قال مسؤولون فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة البلاد هذا الأسبوع، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وتهد هذه الزيارة التى تستغرق يومين، هلى الأولى لولى عهد سعودى منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه"، إن ولى العهد السعودى وهو الحاكم الفعلى للمملكة ووزير الدفاع سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كورى جنوبى لرويترز "سيوقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون فى مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة".

والسعودية أكبر مورد للنفط فى كوريا الجنوبية، واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 فى المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.