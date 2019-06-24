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الصين: لن نسمح بمناقشة قضية هونج كونج فى قمة مجموعة العشرين

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:49 ص
الصين: لن نسمح بمناقشة قضية هونج كونج فى قمة مجموعة العشرين الرئيس الصينى شى جين بينج
(رويترز)

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قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشانج جون، اليوم الاثنين، إن الصين لن تسمح للدول الأعضاء بمجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج كونج فى قمة المجموعة التى من المقرر أن تُعقد الأسبوع الجارى.

وتظاهر الملايين فى شوارع هونج كونج هذا الشهر ضد مشروع قانون يسمح بتسليم الأشخاص إلى البر الرئيسى للمثول أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعى.

وأثار مشروع القانون أعنف احتجاجات فى عقود عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأدى مشروع القانون ورد فعل الشرطة على المحتجين إلى انتقادات دولية من جماعات حقوقية.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الصيني شى جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى مدينة أوساكا اليابانية هذا الأسبوع وسط توترات تجارية متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال تشانج عندما سُئل عما إذا كانت ستتطرق المناقشات بين ترامب وشي إلى هونج كونج في مجموعة العشرين "ما يمكن أن أؤكده لك هو أن مجموعة العشرين لن تناقش قضية هونج كونج. لن نسمح لمجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج كونج."

وأضاف تشانغ "هونج كونج إقليم صيني ذو إدارة خاصة. وأمور هونج كونج شؤون داخلية خاصة بالصين. وليس من حق أي دولة أجنبية التدخل. "لن نسمح لأى دولة أو شخص بالتدخل فى الشئون الداخلية للصين."

 


الصين

قمة مجموعة العشرين

هونج كونج

امريكا

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