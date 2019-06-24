الصين تؤكد مواصلة العمل مع أفريقيا لدفع الشراكة الاستراتيجية

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قال نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" إن بلاده ستواصل العمل مع الجانب الأفريقي لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتعاون إلى مستوى جديد، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك أوثق بين الصين وأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس الصيني اليوم الاثنين في العاصمة (بكين) مع رؤساء الوفود الأفريقية المشاركين في اجتماع المنسقين بشأن تنفيذ إجراءات المتابعة لقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي (فوكاك)، حيث يشارك في الاجتماع الذي ينعقد اليوم وغدا أكثر من 80 مسؤولا أفريقيا على المستوى الوزاري.

وأضاف المسئول الصيني أنه مع بذل جهود متواصلة من أجيال عديدة من القادة الصينيين والأفارقة وشعبي الجانبين، تعززت العلاقات بين الصين وأفريقيا أكثر من أي وقت مضى مع تحقيق إنجازات هامة.

واعتبر أن اجتماع المنسقين خطوة مهمة للصين وأفريقيا لمتابعة التطبيق المشترك لنتائج قمة (فوكاك) التي عقدت في سبتمبر الماضي، داعيا الجانبين إلى مواءمة الأفكار بشكل كامل وبناء توافق وتعزيز التعاون.

من جهتهم، قال رؤساء الوفود الأفريقية إن التعاون الصيني - الأفريقي يقدم نموذجا مهما لتعاون الجنوب - الجنوب، مشيرين إلى أن الجانب الأفريقي يقدر نموذج الصين في التنمية وإنجازاتها، معربين عن توقعاتهم ببذل جهود متناغمة مع الصين لبناء الحزام والطريق والتنفيذ المشترك لنتائج قمة بكين لمنتدي التعاون الصيني - الأفريقي.